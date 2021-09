Dialogue national : le comité d’organisation prévoit de remettre ses conclusions au Premier ministre en novembre

Le Comité d’organisation du dialogue national inclusif (CODNI), s’est prononcé sur l’organisation du dialogue national en vue. Dans une déclaration faite ce 27 septembre, il a indiqué que “les préparatifs vont bon train”.

C’est une première communication faite par le Comité d’organisation du dialogue national inclusif (CODNI), depuis son installation en date du 18 août. Elle a pour objectif d’informer la presse et l’opinion publique “d’avancement de la mission assignée au CODNI, et de rendre public son chronogramme d’activité“, a précise le président du CODNI, Acheikh Ibn Oumar.

Devant le presse, le CODNI a annoncé que ”les préparatifs vont bon train”. “Les membres de CODNI souscrivent à une préparation, et une organisation méthodique de ces assisses nationales historiques, dans un climat de confiance et dans la sérénité d’ensemble“. Selon le président du CODNI, un chronogramme, des termes de références ont été remis au Premier ministre de transition. “La caractéristique principal de ce terme de référence adoptée par la plénière du CODNI et qui circonscrit la mission, définit les tâches, la structure interne, dont notamment le comité technique ainsi que le rôle assigné aux acteurs qui sont les membres du comité CODNI”.

Dans le même sillage, il a indiqué que le Comité mettra en place des experts pour analyser des sujets à discuter lors du dialogue. “Il convient d’observer, que les experts pluridisciplinaires à retenir, doivent être de notoriété établie, et de compétence prouvée afin de contribuer à faire de pertinentes analyses sur les sujets majeurs, multisectoriels d’intérêt national qui auraient été mis en évidence afin d’être abordés au cours des assises du dialogue national”.

Le Comité d’organisation du dialogue national inclusif a exprimé son intention de communiquer avec la presse et l’opinion en générale sous différentes formes autour de l’évolution des activités. Le CODNI a indiqué qu’il remettra le rapport général de son travail au gouvernement au mois de novembre.