Dialogue national : le Codni échange avec les leaders religieux

A un mois et quelques jours du dialogue national, le Comité d’organisation du dialogue national inclusif échange avec les leaders religieux.

Le Comité d’organisation du dialogue national inclusif (Codni) s’apprête. A un mois et quelques jours de la tenue du dialogue, il organise une série d’échanges. Aujourd’hui c’est avec les leaders religieux. L’objectif premier de la rencontre est de donner plus d’informations aux leaders religieux sur les préparatifs et les impliquer dans le processus du dialogue national.

Les préparatifs du dialogue national inclusif reposent sur trois axes principaux: les missions de pré-dialogue, les travaux des thématiques et les questions ad hoc qui touchent la faisabilité.

Pour rendre fluides les échanges qui auront lieu à la grand-messe, le Codni a mis sur place cinq sous-groupes. Ils ont travaillé des thématiques phares qui seront débattues. Il s’agit notamment de:

-Question paix, sécurité et réconciliation ;

-Reformes des institutions, constitution et processus électoral;

-Droit et liberté fondamentales;

-Politique sectorielle;

-Des questions sociétales.

Le Codni a défini la stratégie matérielle pour l’organisation du dialogue national. Il a indiqué avoir mis sur pied un sous-comité organisation matérielle. Le comité prend en compte des équipes d’élaboration du budget, informatique et communication, transport et logistique, accueil et protocole, restauration, couverture sanitaire et sécuritaire.

Plus de 200 leaders des d’églises protestantes, des paroisses catholiques, et des cultes musulmans ont assisté à la rencontre. Elle sera élargie aux autres organisations et forces vives du pays jusqu’au 22 janvier.