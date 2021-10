Dialogue national : la province du Chari-Baguirmi tient ses consultations

En prélude au prochain dialogue national qui se prépare, il s’est ouvert le mercredi, 26 octobre à Massenya, chef-lieu de la province du Chari-Baguirmi, des consultations.



“Les thématiques de ce dialogue contiennent un chapelet de préoccupations…mais rien ne sera occulté”, déclare le général Loum Hinansou Laina, chef de mission du comité d’organisation du dialogue national inclusif. Ce dialogue qui précède et prépare celui que les Tchadiens attendent impatiemment, “ne sera pas une sorte d’audience foraine où les uns chercheront à faire porter le fardeau de nos maux aux autres, mais un moment où les fils et filles du Tchad en général et ceux du Chari-Baguirmi en particulier, diagnostiquent les véritables maux qui gangrènent notre société”, insiste-t-il.



Les préoccupations sont nombreuses et les attentes de la population du Chari-Baguirmi aussi. “Nous osons croire qu’a l’issue de ce dialogue sortiront des propositions concrètes pour le nouveau contrat national pour la stabilité politique, sociale et économique et sécuritaire”, développe le gouverneur de ladite province, Ahmat Abdallah Fadoul, tout en demandant à la population d’enterrer la hache de guerre et de se tourner résolument vers le développement du Chari-Baguirmi.

“La mission est difficile mais avec les mêmes esprits qui ont animé nos ancêtres, nous surmonterons les aléas qui entravent notre épanouissement”, complète le chef de mission du comité d’organisation du dialogue national inclusif, Loum Hinansou Laina, avant de conclure que les conclusions de ce dialogue serviront de tremplin à la refondation du Tchad.

