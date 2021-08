Dialogue National Inclusif : Mahamat Idriss Deby installe les membres du comité technique spécial pour la participation des politico-militaires

Le président du Conseil Militaire de Transition (CMT) Mahamat Idriss Deby Itno a procédé cet après-midi à l’installation des membres du comité technique spéciale pour la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif.

Le comité technique spécial mis en place le 13 août 2021 est un organe chargé de mener et de préparer les négociations en vue de la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif.

« Je me réjouis que quatre (4) mois après la mise en place du CMT, le Comité d’organisation du Dialogue National Inclusif ait été déjà installé et est à pied d’œuvre. Ce comité spécial que nous installons aujourd’hui vient compléter le dispositif pour une participation inclusive de tous les Tchadiens au dialogue », se réjouis le PCMT.

Le comité composé de 28 membres et dirigé par l’ancien président de la République Goukouni Weddeye a pour mission de :

identifier et prendre contact avec les politico-militaires ;

définir les conditions et les modalités de participation des politico-militaires au dialogue national inclusif ;

convenir des dates et lieux des rencontres ainsi que des éventuels pays hôtes.

Pour rappel, ce comité, placé sous l’autorité directe du PCMT et à qui il rend compte, est dirigé par un président et composé des membres choisis parmi les personnalités ayant une expérience et une connaissance approfondie de la société tchadienne.