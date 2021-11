Dialogue national inclusif : le Salamat lance ses consultations

La province du Salamat entame ce jeudi les travaux du pré-dialogue. Une sorte de concertation dont les conclusions seront débattues au dialogue national inclusif.

Les travaux du pré-dialogue se poursuivent à l’intérieur tout comme à l’extérieur du Tchad. Ce jeudi, 4 novembre, la province du Salamat a entamé avec la consultation de ses forces vives. C’est la grande salle de réunion du gouvernorat qui accueille cette rencontre.



Organisé en vue du dialogue national inclusif, le pré-forum vise à consulter toutes les forces nationales à l’intérieur et à l’extérieur du pays en vue de recueillir les attentes et les préoccupations des enfants de la localité.

Ce sont des personnes ressources, organisations de la société civile et des délégations départementales.

Dans son mot de circonstance, le chef de mission, Noubatessem Jonathan a expliqué que l’objectif de ce pré-dialogue est de donner l’opportunité aux différentes couches socioprofessionnelles d’extérioriser leurs points de vue sur diverses thématiques rapporter les attentes et préoccupations des enfants de la province du Salamat.

Le secrétaire général Maab Mara, ouvrant ces assises, invite les participants à saisir cette occasion pour apporter leurs contributions librement car le pays a besoin de ses enfants pour progresser avant de conclure que la “démocratie n’est pas synonyme de l’anarchie.”



Djimotoum Bongtoloum, correspondant à Amtiman