Dialogue national inclusif : le CODNI échange avec les artistes

En prélude du dialogue national inclusif, le ministre de la Réconciliation nationale et du Dialogue a rencontré les artistes de différentes corporations le 17 juin dans un hôtel de la place.

Le comité d’organisation du dialogue national poursuit sa série de rencontres. Le ministre d’Etat, chargé de la Réconciliation nationale et du Dialogue, Acheikh Ibn Oumar, et le vice-président de la cellule de communication, Hassan Sylla Bakari, ont échangé avec les artistes de différentes corporations. L’objectif premier de la rencontre est de donner plus d’informations aux artistes sur les préparatifs et les impliquer dans le processus du dialogue national.

Pour le ministre Acheikh Ibn Oumar, les hommes de la culture jouent un rôle très important dans le processus du dialogue national inclusif. ” La particularité de ce dialogue est l’inclusivité de tout le monde. Ensemble nous allons voir et étudier les projets de société pour notre beau pays le Tchad. Il faut écouter les artistes, ils doivent être des acteurs mais pas des accompagnateurs”, a-t-il souligné.

Le vice-président de la cellule de communication, Hassan Sylla Bakari, affirme pour sa part que les artistes ne doivent pas seulement jouer le rôle de divertissement, mais être des acteurs de la société car ils sont les miroirs de cette dernière.