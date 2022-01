Dialogue national inclusif : la coalition COP donne les conditions de sa participation

La coalition Convergences des organisations politiques (COP) énoncent ses « points de vue » avant une éventuelle participation au dialogue prévu le 15 février.

Les « points de vue » de la coalition COP sont, entre autres :

– l’amnistie générale et non partielle de tous les condamnés politiques ou de guerre ; suivi du transfert immédiat des prisonniers de guerre à la Croix-Rouge, avant leur libération ;

-la libération de tous les prisonniers d’opinion ;

-le respect des libertés individuelles et collectives ;

-les poursuites judiciaires à l’encontre des responsables des répressions pacifiques;

-l’accès équitable aux médias publics ;

La COP préconise la mise en place par les participants au dialogue, d’un organe paritaire d’organisation en vue de veiller à :

-une participation équilibrée des principaux protagonistes de la « crise » ;

-une composition équilibrée du présidium et des structures d’encadrement du déroulement de ces assises ;

-une prise en compte par l’ordre du jour de la recomposition des organes de transition et la réforme du système électoral.

La coalition demande également la révision préalable de la Charte de transition pour y insérer la séparation des prérogatives du Conseil militaire de transition (CMT) et du gouvernement ; l’inéligibilité des membres des principaux organes de la transition.

Telles sont, selon la COP, les mesures à prendre pour rassurer les différents protagonistes de la « crise tchadienne » et obtenir un dialogue inclusif « porteur d’espoir ». « Faute de quoi, les membres de Convergences se réservent le droit de s’abstenir d’y participer et de dénoncer cette mascarade qui ne fera que conduire le pays vers de hautes et périlleuses turbulences », prévient la coalition.