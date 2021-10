Dialogue National Inclusif : « Ce qui se dessine est un remake des fora sans lendemain de 2018 et 2020 », Bedoumra Kordjé

Le Groupe de Réflexion pour l’Appel du 1er juin (GRA-Appel) a tenu un point de presse ce mercredi 6 octobre 2021 au Cefod pour exprimer son indignation au sujet des préparatifs de ce qu’il appelle ‘’semblant de dialogue national inclusif’’ et plaide pour une conférence nationale inclusive et souveraine.

Pour le Groupe de Réflexion pour l’Appel du 1er juin, les aspirations des Tchadiens sont claires. « L’organisation d’un dialogue où toutes les forces vives de la nation vont se retrouver de façon équilibrée et représentative dans une conférence pour débattre et adopter des solutions consensuelles, justes et durables, aux principaux goulots d’étranglements qui minent le développement de leur pays », clarifie le président du GRA-Appel, Bedoumra Kordjé.

Les actes posés par le Conseil Militaire de Transition (CMT), selon le GRA-Appel, acheminent le Tchad vers un semblant de dialogue national inclusif.

De la nomination des membres du Conseil National de Transition, à la répression des manifestations de Wakit Tama en passant par les termes de référence du Comité de Dialogue National Inclusif (CODNI) portant des thématiques en déphasage avec une phase de transition.

Membres du GRA-Appel du 1er juin / Ph Tchadinfos/ Almardi

Appel du GRA-Appel du 1er Juin à tout le peuple tchadien

Au regard de la situation actuelle, le Groupe de Réflexion pour l’Appel du 1er juin lance un appel “pressant” à toutes les forces vives ainsi que tous les amis du Tchad pour se mobiliser et imposer la tenue d’un “véritable dialogue national inclusif” aboutissant aux décisions exécutoires sur les points ci-après :

Révisions de la charte de transition comme recommandée également par l’Union Africaine ;

Refondation de l’État tchadien pour garantir aux populations entre autres un plus grand accès équitable aux services sociaux de base ;

Mise en place de nouveaux organes consensuels de transition (parlement, gouvernement, CMT) ;

Élaboration et adoption des orientations pour le projet de constitution ;

Élaboration et adoption des orientations pour un programme de transition comprenant l’organisation des consultations électorales pour l’adoption de la constitution et pour le choix des principaux dirigeants du pays.

« Le dialogue tel que voulu par le CMT que l’on se prépare à servir par la force aux Tchadiens ne sera inclusif que de nom, et certainement sans effet, puisque non souverain. Ce qui se dessine est un remake des fora sans lendemain de 2018 et 2020 », s’inquiète Bedoumra Kordjé, président du GRA-Appel du 1er juin.