Dialogue national : Acheik Ibn Oumar lancé un appel aux politico-militaires et aux contestataires

Dans un discours tenu, ce mercredi, 25 août 2021, à l’occasion de l’atelier de formation des journalistes sur leur rôle et missions dans le processus du dialogue national inclusif, le ministre d’Etat, chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Acheik Ibn Oumar, a lancé un vibrant appel aux mouvements politico-militaires, opposants politiques et aux mouvements de contestation. Son appel invite à l’implication de toutes les couches.



C’est une lourde mission qu’Acheik Ibn Oumar, ministre d’Etat, chargé de la réconciliation nationale et du dialogue doit accomplir d’ici quelques mois. Mais en face de lui, il y’a des politico-militaires, des chefs des partis politiques et les divers mouvements de revendications et de contestations qu’il faut convaincre. Déjà, il promet « de faire une large place” aux consultations de toutes les couches afin de déboucher sur des conclusions qui guideront le vivre-ensemble, dans un esprit de paix et d’unité nationale ». « Point n’est besoin de relever que cette rencontre est éminemment importante pour le futur de notre pays. Toutes les filles et tous fils du Tchad, sans distinction aucune, doivent se retrouver dans un élan fraternel pour discuter sévèrement et sans passion de toutes les questions d’intérêt national », a déclaré Acheik Ibn Oumar, en citant le président du Conseil miliaire de transition.



Ce ministre qui doit amener les Tchadiens au dialogue national a lancé « un appel aux mouvements politico-militaires, à l’opposition politique et aux mouvements de contestation, de tout bord (…) de faire preuve de patriotisme, en acceptant de participer activement au dialogue national. Car, « le Tchad a besoin de tous ces enfants. Aucune compétence n’est de trop. Ceci pour la construction de la nation mais aussi pour son émergence politique, économique et sociale », a-t-il conclu.