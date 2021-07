Dialogue inclusif : les différentes composantes ont 15 jours pour déposer leurs listes

Le Premier ministre de la transition a fait une déclaration ce 13 juillet. Elle est axèe sur le dialogue national inclusif.



Le dialogue national inclusif a été au centre de la déclaration du Premier ministre de la transition, Pahimi Padacké Albert. Devant les ministres, les personnalités politiques et les forces vives de la nation, le Premier ministre de la transition, a annoncé un délai de 15 jours, pour le dépôt de la liste des représentants des différentes corporations qui aimeront prendre part aux assises.





L’objet de cette communication est donc d’inviter toutes les composantes des forces vives, les associations de la société civile, les syndicats, les femmes, les jeunes et les chefs traditionnels, religieux, les personnes vivants avec un handicap et la diaspora, à s’organiser en toute liberté et transparence, de choisir leurs représentants au sein du comité d’organisation conformément aux dispositions du décret du 02 juillet portant création du comité d’organisation du dialogue national inclusif.