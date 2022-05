Deux slameurs représentent le Tchad à la 5e édition du festival international des nuits du Slam au Sénégal

Le Tchad prend part à la 5e édition du festival international nuits du slam qui se déroule du 26 au 29 mai à Guédiawaye à Dakar au Sénégal. Il est représenté par deux slameurs, Triciana la slameuse et Di Mallah le Revolu slam.

Le Festival Nuits du slam de Guédiawaye vise à dynamiser cet art oratoire en le mêlant à dautres disciplines artistiques : danse, musique, théâtre, rap, hip hop, arts plastiques, mode. Ceci dans le but de favoriser son développement, sa médiatisation mais aussi assurer sa professionnalisation grâce à la formation danimateurs dateliers slam et des échanges formels et informels entre slameurs de toute lAfrique, de France, de Belgique et du Québec. Des ateliers et des animations permettront de diffuser le slam.

Cette nouvelle édition verra la participation des champions de slameurs africains. Il est également prévu beaucoup dactivités, des scènes slam et des spectacles. Pour rappel, le slam est un style musical sous forme de poésie.

Toguyallah Boguerienne, stagiaire