Deux nouveaux députés tchadiens intègrent le parlement de la Cemac

Les députés tchadiens Mahamat Saleh Moussa et Mme Cathia Djounfoune entrent dans le parlement communautaire de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac).

Deux députés tchadiens rejoignent le parlement communautaire de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac). Il s’agit de Mahamat Saleh Moussa et Mme Cathia Djounfoune. Leurs candidatures ont été présentées par le Conseil national de transition (qui joue le rôle de l’Assemblée nationale) auprès de la Cemac, au cours des élections des membres du bureau tenues ce 9 novembre à Malabo, en Guinée Équatoriale.



Ils resteront au sein du parlement de la Cemac jusqu’à la fin de leur mandat en qualité de député au Tchad.



Mahamat Saleh Moussa et Mme Cathia Djounfoune remplacent les ex-députés Mahamat Ali Kosso et Mme Dingamnadji née Ngakoutou Moryo Delphine.



Au total 5 députés tchadiens siègent au parlement communautaire de la Cemac. Il s’agit d’Ali Kolotou Tchaïmi, Bomra Robert, Romadoumngar Félix Nialbé, Mahamat Saleh Moussa et Mme Cathia Djounfoune.



Le parlement communautaire de la Cemac, est une institution chargée de réfléchir sur les questions relatives à la circulation des biens et personnes entre les pays de la sous région, et la monnaie.

Pour rappel, La Cemac regroupe six pays de l’Afrique centrale notamment : le Cameroun, la Centrafrique, la République du Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale et le Tchad.

Lire aussi : Ali Kolitou Tchaïmi élu vice-président du parlement de la Cemac