Deux candidats au poste de président du RDP critiquent les modalités de l’organisation de la 7ème convention

Dans le cadre de la 7ème convention ordinaire du Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (RDP), deux candidats au poste de président du parti ont animé un point de presse pour dénoncer des irrégularités constatées dans le processus d’organisation de ladite convention.

A 48 heures de l’ouverture de la 7ème convention ordinaire du RDP, les deux candidats officiellement déclarés à savoir Mahamat Moctar Ali et Abdraman Adoum Hassan interpellent le comité d’organisation de la 7ème convention sur les procédures et les modalités des élections.

Les deux candidats mettent en doute l’affirmation du président du comité d’organisation qui affirment lors d’un point presse que 98% de ses travaux sont déjà réalisés.

« Nous doutons de cette affirmation car au vu du programme qui circule sur le net, nous avons l’impression que les responsables ne prennent pas au sérieux la volonté de la majorité des militants qui voudraient élire par des élections libres et transparentes leur futur président national », dénoncent-ils.

Abdraman Adoum Hassan, candidat

Dans le même sillage, les candidats déplorent le fait qu’aucun document de la convention n’a été distribué jusqu’à ce jour 25 décembre alors que la commission elle-même avait promis de le faire parvenir dix jours avant la tenue de cette dernière.

« Aussi, dans leur programme au lieu de parler des élections du président national du RDP, il est écrit élections des instances dirigeantes comme si à la fois, le président national, les membre du comité directeur et ceux du bureau exécutif seront tous élus par un système de vote », poursuivent-ils.

Au regard de ces constations, les deux candidats proposent ce qui suit :

La nécessité d’exiger et de constater les dépôts individuels des candidatures avant l’ouverture de la convention ;

Inscrire dans le chronogramme la mise en place d’un bureau de vote avec des représentant des candidats et dirigés par une personnalité dont l’intégralité et le sens de responsabilité est irréprochable ;

L’élection du président national (au lieu des organes dirigeants) doit être obligatoirement mentionnée dans le chronogramme de la convention ;

Pour rappel, à ce jour, nous sommes que trois candidats officiellement declarés.

Selon eux, l’observation de ces mesures permettra d’instaurer une démocratie pleine et entière au sein du RDP qui sortira grandi de cette épreuve.

« Toutes tentatives et manœuvres dilatoires de passage en force contraire aux dispositions de la loi de la République et de texte du parti seront sans fondement et ne seront pas de nature à maintenir l’unité et la cohésion au sein des militants » mettent-ils en garde.

Notons que la 7ème convention ordinaire qui se tiendra du 27 au 29 décembre au palais du 15 janvier élira un président du RDP.