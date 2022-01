Des victimes d’Hissène Habré font pression sur Macky Sall pour leur indemnisation

Me Assane Dioma Ndiaye, coordonnateur sénégalais des avocats des victimes d’Hissène Habré lors du procès de Dakar, a fait une sortie médiatique le lundi 3 janvier à Dakar. Il a mis la pression sur le président sénégalais qui s’apprêter à présider l’Union africaine afin de faire aboutir l’indemnisation des victimes d’Hissène Habré.

Selon Me Assane Dioma Ndiaye, cité par l’AFP, aucune victime d’Hissène Habré n’a reçu à ce jour un centime. Pour lui, le président sénégalais Macky Sall qui prendra d’ici quelques jours la présidence de l’Union africaine a un second rendez-vous avec l’histoire. Celui de faire indemniser les victimes, pendant sa présidence de l’UA, après avoir permis l’organisation du procès de l’ancien président tchadien qui trainait en longueur. Me Assane Dioma Ndiaye estime qu’il n’y a jamais eu de volonté politique de l’UA. Car, indique-t-il, « S’il y a du retard, c’est seulement parce que les anciens présidents de l’UA qui se sont succédé n’ont pas posé les actes.

En rappel, une commission d’enquête tchadienne a estimé à 40.000 le nombre de morts sous le règne d’Hissène Habré de 1982 à 1990. L’ancien président, décédé en août 2021 de suite de Covid-19, a trouvé refuge au Sénégal où après de nombreuses années, il a été jugé et condamné à de la prison à vie en 2016 par les chambres africaines extraordinaires. Les CAE ont également infligé une condamnation pécuniaire de 82 milliards en faveur de 8.000 victimes. Un fonds à alimenter par la saisie des biens d’Hissène Habré et des contributions volontaires.

Mais jusqu’aujourd’hui, en dépit des manifestations des victimes, rien n’est fait. Un local a certes été attribué par le Tchad pour abriter le fonds d’indemnisation. Mais le dossier n’avance pas. D’où cette pression des conseils des victimes sur le président sénégalais au moment où il s’apprête à diriger l’UA.

