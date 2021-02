Des élèves armés déclenchent une bagarre au quartier Sabangali

VIOLENCE – Une bagarre vient d’éclater entre les élèves du lycée Élite de Sabangali et les jeunes dudit quartier. Des tirs d’armes à feu ont été entendus. Plusieurs éléments de la police déployés.

“C’est la suite d’une dispute enclenchée dans la matinée”, raconte un témoin proche du chef de carré. Les élèves du complexe privé Élite, propriété de UAMI (Université Africaine de Management et de l’innovation), situé au quartier Sabangali, se seraient disputés dans la matinée avec un moto-taximan, pendant qu’il passait devant leur établissement.

Quelques instants plus tard – “ils sont venus armés de pistolets et de gaz lacrymogènes pour chercher le jeune moto-taximan, dans un carrefour proche de leur établissement. Ils ont carrément livré bagarre à un groupe de jeunes moto-taximen et aux jeunes de ce carrefour”, rapporte un autre moto-taximan. “Ils ont tiré à balles réelles, blessant le jeune qu’ils recherchaient et un autre jeune du quartier”, poursuit-il.

“Les éléments de la police intervenus ont d’abord été chassés par des tirs de gaz lacrymogènes de ces élèves”, raconte un autre témoin. La police a sillonné un moment avant de pouvoir calmer la situation. Quelques élèves sont arrêtés et conduits au commissariat du 3e arrondissement. Le moto-taximan blessé est conduit à l’hôpital.

Pour l’instant, rien ne filtre de la cause réelle de cette bagarre qui a fait intervenir plusieurs éléments du Groupement mobile d’intervention de la police.