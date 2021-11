Des chantiers lancés en cascade à N’Djaména

Le ministre de la Justice, Mahamat-Ahmad Alhabo, représentant le Premier ministre de transition, a lancé ce matin, les travaux de bitumage de l’axe reliant le rond-point de la patte d’oie à la route bitumée d’Amsinene, à N’Djamena. Un 4e chantier de haute facture engagé en moins de 3 mois.

Cette route d’environ 6 kilomètres va coûter plus de 11 milliards de FCFA aux caisses de l’État. « Notre ambition est de mettre à la disposition des populations des communes du pays des infrastructures de qualité et en quantité suffisante pour créer des conditions de mobilité dans des conditions de sécurité satisfaisantes », explique un technicien du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, qui parle d’un délai d’exécution de 19 mois.

Pour le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Patalet Géo, ces travaux vont contribuer à désenclaver la ville de N’Djamena. « Vous êtes mobilisés pour le désenclavement de la ville, à l’effet d’en faire un levier économique, un moyen au service de la réduction de la pauvreté et de l’intégration. Le ministère s’attellera à le poursuivre et à l’amplifier à travers un vaste réseau d’infrastructures routières (…) il s’agira de faciliter l’accès aux services et équipements sociaux de base, d’assurer la promotion de l’économie locale et le renforcement des échanges commerciaux », détaille-t-il.

Ce lancement intervient après celui du bitumage et pavage des rues du quartier Mardjan-Daffack ( plus de 23 milliards de F.cfa ), le 15 août ; des travaux d’assainissement et d’aménagement de trois bassins à N’Djamena (plus de 10 milliards), le 3 novembre ; des travaux d’aménagement de deux rues ( plus de 3,4 milliards), le 10 novembre. Tous supportés par le trésor public.

Même si le 2e adjoint au maire de la ville de N’Djamena, Brahim Choua, assure que ces « travaux qui se succèdent contribueront à faire de N’Djamena une ville moderne, une cité où il fait beau vivre », certains observateurs restent dubitatifs quant à leur exécution. Surtout en cette période de transition où le pays recherche des financements pour organiser un dialogue national qui permettrait de refonder la nation tchadienne.