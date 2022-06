Des centres d’enrôlement biométrique des militants du MPS du 1er et 10ème arrondissements de N’Djamena visités par le secrétaire général premier adjoint, Dago Yacoub

Accompagné de plusieurs membres du bureau politique national, Dago Yacoub, secrétaire général 1er adjoint du Mouvement patriotique du salut (MPS) a visité les centres d’enrôlement biométrique des membres de l’ancien parti au pouvoir du 1er et 10ème arrondissements de N’Djamena ce lundi 20 juin 2022.

Cette visite a pour but de s’imprégner de l’évolution du recensement biométrique des membres du MPS lancé depuis le 1er avril dernier.

“Le recensement que nous avons initié c’est pour nous permettre de voir l’effectif de nos militants dans tout le Tchad. Nous avons commencé par N’Djamena et après nous allons déployer les équipes de recensement dans les provinces du Tchad“, a rappelé le secrétaire général 1er adjoint, Dago Yacoub. D’après lui, l’engouement constaté dans le 1er et le 10eme arrondissements prouve suffisamment que “nous sommes toujours fidèles à notre parti rassembleur”. “Le MPS ne coulera pas et ne coulera jamais. Je demande aux militants du MPS de rester toujours debout pour hisser haut le flambeau de notre parti”, appelle Dago Yacoub.