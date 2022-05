Démission à la Douane : Guidjinga Antoine Gourda s’explique sur les circonstances

Le chef de Division en charge du contrôle des exonérations pétrolières et minières et des produits pétroliers, Guidjinga Antoine Gourda, a présenté sa démission au directeur général adjoint des Douanes et droits indirects, le 17 mai 2022. Mais cette lettre de démission a fuité dans la presse et les commentaires vont dans tous les sens. Tchadinfos est allé recueillir la version des faits de l’intéressé.

Guidjinga Antoine Gourda reconnait avoir déposé une lettre de démission auprès de son directeur général adjoint. Dans la lettre adressée à son supérieur hiérarchique, il se dit dépourvu de ses compétences techniques et celles de traitement des dossiers depuis le 22 octobre 2021.

En réalité, il ne s’agit pas d’un malentendu entre lui et le directeur général des Douanes, contrairement aux rumeurs qui circulent sur la toile.

« La cause résulte de la frustration et l’humiliation dont j’ai été l’objet par certains de mes collaborateurs et des injonctions d’autres qui ne visent que leurs intérêts personnels et des complots contre ma personne. Pourtant, je suis formé pour être au service de la Douane de mon pays. A ce titre, je n’admettrai pas que des individus moins professionnels que moi s’ingèrent dans des dossiers relevant de ma compétence », a-t-il expliqué.

Il a tenu à préciser pour ceux qui pensent que le torchon brûle entre lui et le DG – ‘’est une fausse rumeur’’. Plutôt, ils entretiennent une relation au beau fixe. D’ailleurs, le Directeur général, poursuit-il, lui a facilité son inscription en thèse de doctorat à l’Université catholique de l’Afrique centrale (UCAC) à Yaoundé au Cameroun.

Il a salué l’opportunité qui lui ait offerte par le DG des Douanes et des Droits Indirects pour la redynamisation de la douane tchadienne.

« Je reste toujours au service de la Direction générale des Douanes pour apporter mon expertise et savoir-faire en cas de besoins » a-t-il conclu.