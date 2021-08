Décès d’Hissein Habré: voici la réaction de Me Jacqueline Moudeïna

Le décès de l’ex président Hissein Habré fait réagir les victimes de son règne et le collectif d’avocats des victimes du régime de l’ancien président. Pour Me Jacqueline Moudeina, cette mort ne mettra pas fin à la lutte pour l’indemnisation des victimes.





L’annonce de la mort de Hissein Habré n’a pas surpris Me Jacqueline Moudeïna, l’une des avocats du collectif qui a défendu les victimes. “C’est depuis hier que nous avons été informés que Hissein Habré est testé positif à la Covid-19”, indique-t-elle.



24 heures de suite, elle apprend la mort de Hissein Habré. “Notre prière a été qu’il s’en sorte mais malheureusement il s’en est pas sorti”.



La lutte pour l’indemnisation



La mort de l’ancien président du Tchad, Hissein Habré n’arrêtera pas la lutte pour l’indemnisation des victimes. C’est ce qu’indique Me Jacqueline Moudeïna. ” Les victimes n’ont pas été indemnisées, et n’ont reçu aucun copec ni de la part de l’Union africaine qui a pourtant constitué un fonds friducière au profit des victimes et moins encore l’État tchadien qui a été condamné à verser les indemnisations aux victimes”, a relevé l’avocate.



Hissein Habré n’est plus, mais la militante des droits de l’homme ne compte pas tourner la page. “Nous avons ouvert une page qui doit être lue, analysée, travaillée avant d’être tournée”. Cette position, Jacqueline Moudeina défend en s’appuyant sur la non indemnisation des victimes. Pour elle, “cela veut dire qu’il y a justice rendue mais elle est incomplète”.



Selon Jacqueline Moudeina, cette page sera tournée si les victimes obtiennent leur indemnisation.



Pour l’heure, la militante des droits de l’homme compte “laisser le temps pour la gestion de ce décès”.



Pour rappel, Me Jacqueline Moudeina est l’une des pièces maitresses dans la lutte pour la tenue du procès de l’ancien président Hissein Habré. Elle fait partie du collectif d’avocats qui a défendu les victimes devant le barreaux du Sénégal, et a obtenir la condamnation de l’ex président.