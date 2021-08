Décès d’Hissein Habré: voici ce que témoigne son frère d’arme Gouara Lassou

La mort de l’ancien président, Hissein Habré le 24 août, a touché d’une manière ou d’une autre la plupart des Tchadiens. Dans une interview accordée à Tchadinfos, Gouara Lassou, son compagnon d’arme, retrace leur rencontre, la lutte pour la conquête du pouvoir et sa tristesse face à l’annonce de son décès.

Cela fait 48 heures que l’ancien président, Hissein Habré est mort sur le sol sénégalais. Il a été emporté par la Covid-19. Il sera inhumé au Sénégal, ce 26 août, pays où il était incarcéré après sa condamnation à perpétuité en 2016 pour crimes contre l’humanité.



Ses proches collaborateurs de l’époque disent être touchés par son décès. Nous nous sommes rapproché de son ancien chef d’État-major puis ministre des Affaires étrangères, Gouara Lassou, qui était présent lors de la prise du pouvoir de l’ex-président Hissein Habré.



Rencontre avec Hissein Habré



“Nous nous sommes retrouvés à Koulbouss, une localité située à la frontière Tchad – Soudan. Une rencontre qui a vu la tenue d’un congrès appelé Congrès de Wadi Barid et la formation de l’équipe militaire. A partir de là, nous avons lancé les hostilités vers N’Djamena, pour conquérir le pouvoir. A l’issue de ce congrès, Hissein Habré était nommé président, moi chef d’État-major et Idriss Deby, mon adjoint, par acclamation des congressistes”, se remémore l’ancien officier sous Malloum.



La conquête du pouvoir



“De septembre 1981 à novembre 1981, nous avons déclenché la marche vers l’intérieur. Nous avons pris Abéché en novembre et N’Djaména en juin 1982“, se rappelle Gouara Lassou. Puis d’ajouter : “c’est moi qui l’ai amené au pouvoir“.



L’ancien président, Hissein Habré, s’empare du pouvoir et place ses siens aux poste clés du gouvernement. Gouara Lassou a déposé sa tenue militaire et a enfilé le costume de ministre de l’Enseignement supérieur. Un poste qu’il occupera durant deux ans.



De juillet 1984, Hissein Habré place son ami, et compagnon de lutte au département des Affaires étrangères. Il gérera les affaires extérieures du pays pendant cinq ans.



“J’étais chef d’État-major et Idriss Deby était mon adjoint. Voilà comment j’ai conduit Hissein à N’Djamena”, détaille l’ancien bras droit de celui qu’on l’a surnommé le lion de l’UNIR. C’est en 1989, que l’ancien officier et chef d’État-major deviendra ministre en charge de l’Agriculture. Ce département a été le dernier qu’il a occupé sous le règne de son patron. Le 1er décembre 1990, Hissein Habré, a été chassé par le colonel, Idriss Deby Itno.

La mort d’Hissein Habré



A l’annonce du décès de l’ancien président Hissein Habré, Gouara Lassou s’est plongé dans la tristesse. “J’ai été triste (soupir). Quand j’ai appris la nouvelle, ça m’a plongé dans une tristesse”. Gouara Lassou perd un ami, et un président. “Quelqu’un avec qui on ‘a vécu, partagé des choses ensemble. Au maquis on mangeait dans les mêmes plats. Quelque’un qui avait de l’estime pour moi”.



À présent, il garde des souvenirs d’Hissein Habré. “Contrairement à l’aspect qu’il donne à l’extérieur, Hissein est un vrai ami. Il est un homme capable mais réservé. C’est sa culture, la culture sa communauté (silence)”. En dehors du lien amical, Gouara Lassou se souviendra du comportement de son patron de longue date.



Gouara Lassou souhaite aujourd’hui assister aux cérémonies funèbres d’Hissein Habré, mais, malheureusement ne pourra pas. Car le corps sera inhumé au Sénégal. “Non seulement je prendrai part, mais je vais demander que je lise son oraison”.