Décès de Mahamat Hissein : le MPS salue la mémoire de son ancien Secrétaire général

A travers un communiqué de presse, le Mouvement patriotique du salut (MPS) présente ses condoléances pour le décès de Mahamat Hissein qui a été son Secrétaire général.

D’après le communiqué signé par le secrétaire général 2ème adjoint et porte-parole du parti, Me Jean Bernard Padaré, le SG du Mouvement patriotique du salut (MPS), ayant appris avec “une profonde tristesse” le décès de Mahamat Hissein, ancien Secrétaire général dudit parti, exprime aux noms des membres du Bureau politique national (BPN) et des militants du MPS “les condoléances les plus attristées à la famille éplorée du défunt“.

Pour le MPS, “le communicateur hors pair” qu’est Mahamat Hissein laisse un “grand vide en cette période déterminante de l’histoire de notre pays“.