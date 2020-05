Décès de deux maires: Saleh Abdel-Aziz Damane présente ses condoléances

NÉCROLOGIE – Le maire de la ville de N’Djamena, Saleh Abdel-Aziz Damane, dans un communiqué publié aujourd’hui, a annoncé les décès de deux maires survenus les 12 et 13 mai 2020.

Mouta Mbodou choukou et Fathi Douga, respectivement maire de la ville de Mao et maire du 2e arrondissement municipal de N’Djamena ne sont plus. C’est avec regret que le maire de N’Djamena, Saleh Abdel-Aziz Damane a annoncé les décès de ces deux élus.

Au nom de tous les maires, membres de l’Association nationale des communes du Tchad ( ANCT), le maire de N’Djamena, en sa qualité de président, a adressé ” ses condoléances aux familles biologiques et politiques des défunts “.