De l’utilité d’un porte-parole à la présidence

Le président de transition a nommé ce mercredi 16 novembre un porte-parole de la Présidence de la République, en la personne de Brah Mahamat, ancien ministre et homme des médias. Un rôle central et nécessaire pour cette administration de fait très exposée et forcément scrutée. Mais dans un exécutif bicéphale avec déjà un porte-parole du gouvernement en place, les risques de dissonances, de redondances voire d’empiètements de domaine sont très élevés. Éclairage !

Balisons tout d’abord le métier de porte-parole. Ce dernier parle au nom de l’institution ou de la personne qu’il représente auprès des différentes parties prenantes. Et c’est en cela que réside la différence fondamentale entre celui-ci et un attaché de presse (qui met en forme et transmet sur support papier, électronique ou verbalement en off les messages aux cibles) ou un directeur de la communication (qui définit les axes stratégiques et élabore un plan opérationnel). Le porte-parole doit par conséquent répondre à des enjeux d’image (car il est la personnification de son institution), de fond (maîtrise des sujets abordés), de crédibilité (savoir parler en public et se faire comprendre par ses cibles) et de conviction (croire aux messages transmis, savoir jouer (et ne pas surjouer) pour ne pas tomber dans la langue de bois).

Un porte-parole à la présidence, pourquoi faire ?

Dans un exécutif bicéphale (un président et un gouvernement), la fonction de porte-parole de la Présidence de la République est plus un luxe qu’une nécessité. En France par exemple elle a été créée en 1974 sous Giscard d’Estaing et supprimée en 2008 sous Sarkozy. L’actuel président français l’a réintroduite en 2018 pour faire marche arrière un an plus tard. Les raisons de ces différentes suppressions résident dans le fait que le rôle principal de ce communicant est de fluidifier le message ; et comme le gouvernement a plus de chose à dire que la Présidence, le choix de le placer avec (au sein) des ministres allait de soi. Dans le cas de l’organisation hexagonale, lorsqu’il y avait un porte-parole à l’Élysée, celui-ci parlait au nom de l’exécutif (donc pas de porte-parole du gouvernement). Mais lorsqu’ils sont 2 (1 à la présidence et 1 au gouvernement), cela complique l’exercice.

A moins d’avoir une organisation de base solide (avec un cahier de process bien rédigé et un descriptif précis des domaines et objectifs assignés à chacun), les dissonances, redondances, voire empiétements de domaine seront immanquablement au rendez-vous ; et la clarté du message en pâtira. Ce qui serait évidemment le contraire de l’objectif recherché. Et là nous ne parlons même pas des questions d’égo qui se présenteront.

Est-ce que cet outil organisationnel (décrit ci-dessus) qui créerait du liant entre les communications du gouvernement et le Palais existe ? C’est cette inquiétude qui a préludé à la rédaction de ce papier.

Être proactif

L’idéal serait pour l’éxecutif tchadien de créer un pool communication commun qui serait, soit dirigé à partir de la présidence (comme c’est le cas aux Etats-Unis), soit centralisé au premier ministère.

Manager par un directeur de la communication, ce pool serait composé en outre d’un responsable des stratégies, d’un responsable éditorial et d’un responsable graphique qui se chargeront de fixer les grands axes des messages à décliner (en phase avec l’action gouvernementale) et de mettre en place un écosystème multicanal. Des attachés de presse et des chargés de relations publiques seraient ensuite chargés de mettre en forme les messages (explications, contextualisation, utilité, etc.) pour les cibles. Au bout de la chaîne, le porte-parole du gouvernement (qui défend la politique de l’exécutif) portera les messages afin de les renforcer et de les rendre plus vivants, plus audibles, plus digestes (de par sa personnalité, sa force de conviction, sa maîtrise de la communication para-verbale, etc.).

Ce porte-voix doit être sur tous les fronts, de tous les instants, tenir des points presse réguliers (quotidiens, comme à la Maison blanche, ou hebdomadaires) et surtout l’équipe support dont il dispose doit être capable d’adapter ses stratégies afin d’être proactive et non juste réactive comme elle l’est actuellement à toujours devoir se régler et/ou démentir les rumeurs.

Un accent particulier devra être mis sur une veille quantitative et qualitative des réseaux sociaux afin de comprendre les phénomènes et mieux les anticiper. Cette précision est importante, car beaucoup de personnes chargées d’auditer les RS se complaisent dans le fait de juste savoir ce qu’il se passe.

Les sites de micro-blogging (principalement Facebook dans le cas du Tchad) sont aujourd’hui à l’origine de la majorité des informations (qu’elles soient fausses ou vraies). Afin de mieux gérer ces nouveaux acteurs de l’information, le pool communication doit cartographier à intervalle régulier les pages et personnes actives sur les sujets cruciaux (politique, société, économie, etc.) afin de les classer sur base de critères de fiabilité (tout cela se détermine dans la stratégie, en amont de l’action). De la sorte, il sera plus aisé de mener d’éventuelles contre-attaques.

Chérif Adoudou Artine