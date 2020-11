“De Gaulle est l’une de ces figures emblématiques de l’histoire tchado-française”, Dr Arnaud Digammadji

Le Général De Gaulle est né le 22 novembre 1890 à Lille, au nord de la France. Il a été plusieurs fois présidents de son pays. Père de trois enfants, il décède le 09 novembre 1970 de suite d’anévrisme. L’homme du 18 juin 1940 a laissé des traces indélébiles dans les anciennes colonies françaises dont le Tchad.

“Charles De Gaulle est l’une de ces figures emblématiques de l’histoire tchado-française. Il a plus particulièrement marqué le Tchad jusqu’à une époque récente. De Gaulle est considéré comme un élément important de l’imaginaire populaire tchadien en ce sens que tous les anciens combattants de l’armée française parlaient de lui comme un militaire extraordinaire, un homme capable d’exploit. Et cela fait qu’il était une référence. Dans les quartiers des anciens combattants, appelés ‘’quartiers quinze ans’’, il y a des enfants qui s’appellent De Gaulle, Larmé, Service, Lieutenant, etc “, relate l’historien Dr Arnaud Dingammadji.

Lors de la révolution culturelle, poursuit l’historien, Tombalbaye a fait débaptiser toutes les villes tchadiennes qui portaient des noms français, même les avenues à l’exception de l’avenue Charles De Gaulle qui est resté jusqu’à présent. Cela montre la place importante qu’il occupe dans l’histoire du Tchad, explique Dr Arnaud.

Auparavant, il n’était pas du tout connu. Ce ne sera qu’à partir de l’appel du 18 juin 1940. Le ralliement du Tchad à cet appel a permis au pays de sortir de sa torpeur. N’Djamena est devenue une plaque tournante du fait de sa situation stratégique. C’est à partir de là que les cultures du riz et du coton se développent. Depuis 1945, jusqu’à maintenant, les relations entre ces deux pays ont connu des hauts et des bas suivant les régimes qui se sont succédés. Néanmoins, Le Tchad et la France sont restés des partenaires stratégiques très importants. Dr Arnaud Digammadji

Source : Radio Arc-en-ciel