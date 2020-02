Culture : les femmes artistes célébreront la Senafet à leur manière

En marge de la célébration de la Senafet, les femmes artistes vont célébrer la 3e édition de leur Senafet en art (Sen’art).

La 3e édition de la Semaine de la femme tchadienne en art (Senafet en art ou Sen’art) est prévue du 2 au 8 mars. C’est l’annonce qu’a faite le comité d’organisation de la Sen’art lors d’une conférence de presse.

« Cette édition a été préparée depuis l’année passée mais l’artiste étant une personne à l’écoute de sa société, nous sommes appelées à réagir devant la recrudescence des violences faites aux femmes ces jour-ci. Ainsi, les causeries-débats au programme seront des plateformes pour dénoncer toutes les formes de violence faites aux femmes mais aussi aux femmes artistes », indique la coordinatrice de la Sen’art Mariam Mayoumbila.

Pas de grand changement dans le programme de cette troisième édition : exposition, conférence et causerie ; projection de film, spectacle de théâtre, de danse, de conte et de musique, défilé de mode, formation. Les sites de cette semaine sont l’Institut français du Tchad, la maison de la culture Baba Moustapha et l’espace culturel Talino Manu. Exceptionnellement cette année les femmes artistes iront en excursion à Danouna pour échanger avec les potières de la localité.

Dans le cadre de cette semaine de la femme en art (Sen’art), l’artiste Mounira Mitchala sera sur la scène de l’IFT le 8 mars.