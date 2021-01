Crise centrafricaine : le Tchad lance un appel aux partenaires internationaux pour le rétablissement du dialogue en RCA

Le gouvernement de la République du Tchad a condamné jeudi à travers un communiqué l’enrôlement des ressortissants tchadiens dans les conflits centrafricains.

Le communiqué fait état des sources ‘’ digne de foi’’ que des ressortissants d’origine tchadienne ont été recrutés à Bangui pour combattre comme mercenaires au sein des milices.

«Le Tchad ne peut admettre que des ressortissants d’origine tchadienne soient impunément recrutés et utilisés dans le conflit et ensuite exposés devant la presse comme moyens de preuve dans le seul but de faire porter la responsabilité de leur utilisation à leur pays d’origine », souligne le communiqué du gouvernement signé de son porte-parole, le ministre de la communication, l’ambassadeur Chérif Mahamat Zène.

Le Tchad tient à rappeler sa position de principe sur la crise centrafricaine. Le Tchad lance un nouvel appel pressant aux Nations Unies, à l’Union Africaine, à la Communauté des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et à tous les partenaires internationaux de la RCA pour rétablir le dialogue en Centrafrique.