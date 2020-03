Covid19 : le chef de l’État monte au front

SANTE – Le Tchad est vent debout contre le coronavirus. Le chef de l’État T Idriss Deby Itno pour qui, «la santé n’a pas de prix» et «la santé avant tout», ne devraient pas être de simples slogans mais des actes et comportements, monte au front contre le coronavirus.

Ce 18 mars, ce n’était pas la traditionnelle réunion mensuelle sur la santé qu’il tenait. L’ordre du jour, c’est le coronavirus. Autour de lui, la cellule de veille et de sécurité sanitaire dont il a ordonné la mise sur pied lors de la dernière réunion mensuelle sur la santé. Il faut par tous les moyens faire obstruction à ce virus qui, à ce jour, n’a pas encore franchi les frontières tchadiennes et s’il parvenait à s’y infiltrer, le circonscrire et arrêter sa propagation. Tel est le mot d’ordre du chef de l’Etat.

