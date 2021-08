Covid-19 : un particulier fait un don au ministère de la Santé

SANTÉ – Le ministère de la Santé publique a réceptionné, ce 25 août, un important don de kits sanitaires. Ce don est une contribution d’un particulier dans la lutte contre la Covid-19.



Ce don offert par Mbatna Richard est estimée à plus de 40 millions de francs CFA. Il est composé des Lingettes sèches et Virucidal, des blouses d’Isolation Bleu Niveau 2 et 3, les gants d’examen Nitrile, les masques chirurgicaux ASTM F2100-19 entre autres.



Dans son message, le donateur Mbatna Richard s’est félicité de la disponibilité du ministre de la santé publique, mais aussi, de son implication personnelle pour la réussite de cette opération. Il a salué le caractère rigoureux et réactif du personnel de santé, à leur tête le ministre Abdoulaye Sabre, dans la gestion de la crise sanitaire à Coronavirus et aussi, dans le processus de consolidation du système sanitaire. “Nous demandons à tous ceux qui sont capables de soutenir les nobles actions du gouvernement de le faire, car, la santé est l’oeuvre de tous”, interpelle t-il.

Le ministre de la Santé de rassurer que “ces matériels seront utilisés pour la bonne cause”.