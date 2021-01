Covid-19 : “sur les 44 cas du 3 janvier, 33 sont de la part des voyageurs”, Abdoulaye Sabre Fadoul

La flambée de la pandémie à coronavirus est au centre d’une conférence de presse. Pour la journée du 3 janvier, 44 cas ont été enregistrés. Pour le ministre de la santé, la majeur partie provient des occasions de voyage.

Depuis quelques jours, la courbe de la pandémie de coronavirus ne cesse d’augmenter. Dans la journée du 3 janvier, la coordination nationale de riposte sanitaire a annoncé avoir enregistré 44 cas. Selon le ministre de la santé, la grande partie est liée au voyage. “Sur les cas 44 cas confirmés, 33 sont de la part des voyageurs”, a précisé Abdoulaye Sabre Fadoul.

Pour lui, il y a un relachement dans la capitale tchadienne. “Un relâchement total des mesures dont les organes de l’État sont aussi responsables” a-t-il indiqué.



Face à cette flambée, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement dont le confinement de la ville. Plusieurs voix ont critiqué le décret instituant le confinement. Selon le ministre de la santé, le gouvernement est dans l’obligation d’agir et vite. “Ce décret ne souffre d’aucune ambiguïté. Il ne comporte aucune mesure inédite. Ce décret doit s’appliquer sans restriction et sans extrapolation”, a-t-il tranché.



“Ces mesures sont pénibles et insurportables pour les citoyens démunis. Mais le gouvernement n’a pas autre choix que de les prendre dans l’intention de casser l’augmentation de la pandémie”, a-t-il conclu.