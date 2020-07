Covid-19 : l’Onu demande au G20 plus de 10 milliards de dollars pour lutter contre la maladie

L’Organisation des Nations-unies demande plus de 10 milliards de dollars au G20 pour mieux gérer l’impact de la Covid-19.

C’est ce vendredi, 17 juillet que cet appel de 10,3 milliards de dollars est lancé par les Nations-Unies pour lutter contre le nouveau coronavirus qui paralyse le monde.

“Sans mesures d’atténuation, la crise de la Covid-19 pourrait tuer jusqu’à 6 000 enfants par jour de causes évitables”, a avertit le coordonnateur des affaires humanitaire des Nations-unies (Ocha), Mark Lowcock au groupe des vingt pays leaders économiques mondiaux (G20).

Le nombre de contamination à la Covid-19 diminue dans nombre des pays mais les conséquences infligées par cette maladie sont encore visibles. La projection de la coordination des affaires humanitaire des nations, sur la pandémie est pessimiste.

Pour cette agence des Nations-unies, “Il existe toujours un risque que 265 millions de personnes souffrent de la faim d’ici la fin de l’année“.

Jusqu’à ce jeudi, 16 juillet, le monde comptait plus de 13,3 millions de cas confirmés de Covid-19, et au moins 580 000 décès.

Depuis le lancement du plan le 25 mars dernier, plus de 1,7 milliard de dollars ont été versés. Ce nouveau appel à plus de 10 milliards de dollars, vise à soutenir 63 pays et à couvrir le système mondial de transport et d’acheminement de l’aide nécessaire.