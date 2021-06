Covid-19: le Tchad a reçu 100 620 doses de la facilité Covax

SANTE – Le Tchad a reçu 100 620 doses du vaccin Pfizer le 23 juin, pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Un don provenant du mécanisme Covax dont le pays avait envoyé une demande dès le début de l’année 2021.





A 17heures, toute la délégation du département de la santé accompagnée des représentants des grandes institutions dont l’Unicef, OMS, les ambassades de France, des États-Unis sont à l’aéroport international Hassan Djamouss pour assister à la réception du vaccin Pfizer/Biontech. Le Tchad avait envoyé sa demande pour ce vaccin depuis le début de l’année 2021. Il a fallu attendre une heure de temps pour que l’avion d’Air France, porteur du vaccin, atterrisse sur la piste. Le Tchad reçoit enfin sa première dose de vaccin Pfizer/Biontech, issue du mécanisme Covax. Un mécanisme mise en place par l’OMS pour aider les pays pauvres dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19.



Parallèlement au don de la Chine estimé à 200 000 doses, la faciliter Covax donne au Tchad 100 620 doses pour combattre la pandémie de Covid-19.



“D’autant plus qu’on le sait, le virus ne connait pas de frontière. Il peut avoir des zones ou la situation va mieux mais cela peut tourner aussi mal d’où l’importance du vaccin est nécessaire…il faut augmenter la campagne au niveau tout entier”,a indiqué le représentant de l’ambassadeur de France au Tchad, Regnaut Judikaël.



Le Tchad fait partie des rares pays qui a accès à ce vaccin, a déclaré le patron du ministère de la Santé, Abdoulaye Sabre Fadoul. “L’arrivée de ce nouveau type de vaccin va nous permettre non seulement de continuer la campagne de vaccination mais de l’amplifier,d’élargir notre offre progressivement pour que toute la cible que nous visions dans le cadre de la mise en oeuvre de notre plan national de déploiement du vaccin soit atteinte”, a-t-il informé.



Ce qu’il faut comprendre, derrière Covax, il y a des organisations telles que l’Unicef, l’OMS, l’Union européenne et d’autres États qui financent ce mécanisme. “Et c’est grâce à ces pays, aussi leur financement que les nations en voix de développement ont accès au vaccin. Covax n’est pas seulement un vaccin, mais l’emblème de la solidarité internationale en période de la crise sanitaire inédite”, a reconnu Abdoulaye Sabre Fadoul.



Qui vacciner prioritairement ?



Avec le Pfizer/Biontech, le pays compte élargir ses zones de vaccination pour atteindre une grande partie de la population. “Il nous appartient de réussir la campagne de vaccination. Les actions, mouvements et déplacements pour se faire vacciner sont individuels”. Le ministre de la santé a déclaré que ces doses sont indiquées à tout le monde. Il n’y a pas de cible prioritaire.”La vaccination est ouverte à tout le monde”. Pour lui, les vaccins que le Tchad reçoit sont tous efficaces. Il ajoute que le pays continuera à recevoir d’autres types de vaccin de le cadre de la facilité covax.



Depuis l’annonce du premier cas de coronavirus au Tchad, le 19 mars le pays compte à ce jour 4951 cas confirmés. 19 provinces sur 23 sont touchées par la pandémie. À l’heure actuelle, 8 cas sont sous traitement, d’après le communiqué de la coordination nationale de riposte sanitaire du 23 juin.