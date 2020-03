Covid 19 : le ministère des Affaires étrangères du Tchad communique sur les mesures prises

SANTE – Par une note en date du 8 mars 2020, le ministère des Affaires étrangères du Tchad a communiqué aux représentations diplomatiques et consulaires ainsi qu’aux organisations internationales les mesures préventives prises contre le Covid 19.

Première mesure que le ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine, de la Coopération internationale et de la Diaspora a communiqué aux représentants des corps diplomatiques et consulaires et des organisations internationales est le test de Covid 19. “Les passagers en provenance des pays à risque subiront le test de Covid 19”, a indiqué la note.

La seconde mesure de prévention contre le Covid 19 communiquée est le confinement ou la mise en quarantaine. “Selon le cas, ces passagers seront mis en confinement ou en quarantaine à leurs arrivées en République du Tchad pendant 14 jours, la période correspondant à l’incubation”, informe le ministère des Affaires étrangères.

Pour la précision, le ministère a présenté la liste des pays considérés actuellement comme à risque. “La République populaire de Chine, la République de Corée du Sud, la République islamique d’Iran, la République italienne et la République française”, a listé le ministère. Toutefois, la liste sera élargie en fonction de l’évolution de la contamination d’autres pays touchés, conclut la note.