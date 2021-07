Covid-19 : l’Afrique a acquis plus de 70 millions de doses de vaccin

Cinquante-deux pays africains ont acquis près de 70,4 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 jusqu’à présent, a fait savoir jeudi le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Le CDC Afrique, qui est une agence de l’Union africaine (UA) dédiée à la santé publique, a rapporté qu’environ 1,19% de la population africaine avait reçu une vaccination complète à ce jour.

Quelque 53,3 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées à ce jour, sur le total de 70,4 millions de doses acquises.

Cinq pays, à savoir le Maroc, l’Egypte, le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Algérie, ont acquis et administré le plus grand nombre de doses contre la COVID-19 à leurs populations respectives, selon cette agence.

En Afrique du Nord, le Maroc a déjà administré 19,6 millions de doses de vaccin, ce qui représente une inoculatin de 24,9% de la population totale de ce pays, observe ce rapport.

En date de ce jeudi, le nombre total de cas de COVID-19 recensés en Afrique s’élevait à 5.779.806, le nombre de décès dus à cette maladie à 148.736 et le nombre de patients guéris à 5.013.245, selon l’agence.

L’Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l’Ethiopie et l’Egypte sont les pays qui comptent le plus grand nombre de cas sur ce continent, selon le CDC Afrique.