Coup d’Etat au Burkina Faso : le MPSR s’engage à proposer un délai raisonnable pour le retour à l’ordre constitutionnel

Ce lundi, l’armée a pris le pouvoir au Burkina Faso. Elle s’engage à proposer un délai raisonnable pour le retour à l’ordre constitutionnel.



Par un coup d’État, le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) s’est emparé du pouvoir. « Une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes les forces afin de lutter pour son intégrité territoriale, son redressement et sa souveraineté. Le MPRS tient à souligner que les opérations se sont déroulées sans effusion de sang et sans aucune violence physique sur les personnes arrêtées qui sont détenues dans un lieu sûr, dans le respect de leur dignité ».

Le MPSR rassure les partenaires et amis du Burkina Faso de continuer à respecter les engagements internationaux du pays notamment en matière des droits de l’homme et s’engage à proposer dans un délai raisonnable, après consultation des forces vives de la nation, un calendrier de retour à un ordre constitutionnel « accepté » de tous. Il invite les populations à vaquer sereinement à leurs occupations.

