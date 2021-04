Coup de cœur du week-end : Everson prône l’espoir d’une réussite au bout des sacrifices avec le titre Igo

Si la musique éduque, elle est aussi une source d’inspiration. Le jeune tchadien Everson raconte dans son titre Igo, les sacrifices qui conduisent à la réussite.



Le travail nie les données naturelles, il est ce par quoi l’homme se sépare de la nature et se crée lui-même. Le coup de cœur de ce week-end nous interpelle au travail, c’est par lui que l’homme se libère et accède à son identité. Peu importe ce que vous traversez, il suffit de tenir et la réussite vous sourira.

Plongez au cœur de ce lyric transperçant.

