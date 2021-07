Côte d’Ivoire : rencontre Bédié-Gbagbo pour un front anti-Ouattara

Selon RFI, les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo vont se rencontrer ce samedi 10 juillet à Daoukro, le fief du premier. C’est en vue d’une alliance entre leurs formations politiques pour les élections à venir.

Après une première entrevue plutôt discrète en juillet 2019 à Bruxelles en Belgique peu après l’acquittement de Laurent Gbagbo, les deux anciens adversaires vont se rencontrer ce samedi en fanfare. En effet, moins d’un moins après son retour en Côte d’Ivoire après dix ans d’absence, Laurent Gbagbo s’en va rencontrer le sphinx de Daoukro dans son fief.

D’après RFI, les deux anciens présidents entendent donner un nouvel élan au processus de réconciliation nationale mais surtout poser les bases d’une alliance entre leurs deux plateformes politiques, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) de Bédié et Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), la plateforme électorale du FPI pro-Gbagbo.

Il faut rappeler que Laurent Gbagbo, opposant historique, était l’adversaire de Bédié qui avait succédé au pouvoir à Félix Houphouët-Boigny. Lors de l’élection de 2010-2011 et de la crise qui a suivi, le leader du PDCI s’est allié avec l’actuel président Alassane Dramane Ouattara contre Gbagbo.

Mais en désaccord avec Ouattara, Bédié s’est tourné vers son ancien adversaire. D’où leur rencontre en juillet 2019 en Belgique. Une rencontre qui a progressivement débouché sur une alliance entre le PDCI et EDS pour les législatives de mars 2021. 80 députés ont été élus au nom de ce bloc. Les observateurs estiment que cette alliance contre le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) de l’actuel président pourrait être renouvelée pour les élections locales de 2023 et la présidentielle de 2025.