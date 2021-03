Côte d’Ivoire : Patrick Achi nommé Premier ministre par intérim

INTERNATIONAL – Le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara a nommé ce lundi 8 mars 2021 Patrick Achi comme Premier ministre par intérim. Ce, à la suite de la dégradation de l’état de santé du Premier ministre Hamed Bakayoko.

Dans un communiqué publié dans des médias ivoiriens et signé par le directeur de cabinet de la Présidence ivoirienne, Patrick Achi et Téné Birahima Ouattara sont nommés respectivement Premier ministre et Ministre de la défense par intérim, les postes qu’occupe Hamed Bakayoko.

Patrick Achi est le secrétaire général de la Présidence sous le Président Alassane Ouattara depuis janvier 2017 et ministre d’État depuis août 2020. Sa désignation comme Premier ministre intérimaire est justifiée par l’absence prolongée du Premier ministre Hamed Bakayoko en Europe.

Pour rappel, Hamed Bakayoko a été évacué en France pour des soins depuis le 18 février dernier. Il a été transféré ce lundi 8 mars dans un établissement sanitaire en Allemagne après la dégradation de sa santé.