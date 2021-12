Côte d’Ivoire : 85 morts et 500 blessés lors des violences électorales de 2020 (procureur)

Xinhua, qui cite le procureur d’Abidjan, Richard Adou, rapporte que 85 personnes ont été tuées et près de 500 autres blessées lors des manifestations violentes liées à l’élection présidentielle de 2020 en Côte d’Ivoire.

“Les violences relatives à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 ont fait officiellement 85 morts et près de 500 blessés en Côte d’Ivoire entre août et novembre 2020”, a déclaré M. Adou lors d’une conférence de presse à Abidjan, rendant les conclusions de l’Unité d’enquête spéciale, composée de 40 policiers et gendarmes.

“A ce jour, 233 personnes impliquées à divers degrés dans ces infractions graves ont été interpellées dans le pays et 40 autres ayant été formellement identifiées sont activement recherchées pour avoir participé à ces évènements”, a précisé M. Adou.

La majorité des personnes interpellées a bénéficié d’une liberté provisoire ou a été placée sous contrôle judiciaire, a fait savoir M. Adou, ajoutant que “seules 11 personnes sont toujours détenues préventivement”, notamment des personnes présumées d’avoir commis des crimes comme la décapitation d’un jeune homme ou le meurtre d’un adjudant de police.

“Tous ceux qui ont commandité, qui ont incité, qui ont financé cette désobéissance civile qui a entraîné des drames, toutes ces personnes ne sont pas exemptes de poursuites et vont répondre de leurs actes”, a martelé le procureur de la République.

Trois juges d’instruction ont été nommés à l’effet de diligenter les poursuites.