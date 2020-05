Coronavirus : « Urgence sanitaire », un titre pour éveiller les consciences

Un clip vidéo, produit par la plateforme « Sachaprodmusic.com » pour la lutte contre le coronavirus, a été lancé ce 25 avril. Objectif : sensibiliser la population sur les risques de la pandémie et le respect des mesures barrières.

« Urgence sanitaire » est le nouveau titre réalisé par Satchaprod. Un opus de deux minutes et 30 secondes, mettant en scène le chanteur Tony Ives. Le chanteur, au rythme de la musique démontre les gestes barrières à adopter à travers le clip. La chanson est composée en Français, en Arabe local et en Ngambaye afin de toucher toutes les couches tchadiennes. Le hashtag #PortonsNosMasque a été lancé pour booster la communication.

Selon le promoteur de cette plateforme, Djérabé Ndidingar, « il faut au moins une chanson pour aller au-delà, une image elle-même ça parle. On est cette première plateforme musicale tchadienne, on a cette obligation de sensibiliser parce que la musique parle plus que tout ».

L’artiste musicien Tony Ives du label trouve que l’idée de faire cette chanson pour la sensibilisation est toute naturelle. Selon lui, l’on se rend compte qu’une partie de la population ne prend pas au sérieux la présence de cette maladie au Tchad ainsi que les gestes barrières.

En dehors de cette sensibilisation, l’équipe de Sachaprod prévoit faire un tour dans les médias traditionnels afin d’animer des émissions sur la menace de la pandémie et procéder à la distribution des kits d’hygiène aux personnes démunies.