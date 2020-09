coronavirus : sur 555 échantillons, 7 cas confirmés

La coordination nationale de riposte sanitaire a fait la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus ce mercredi 30 septembre 2020 .



La situation épidémiologique se présente comme suit :sur 455 échantillons analysés, 7 cas confirmés dont six dans le Mayo Kebbi ouest,un avis dans le logone Occidental. Il y a zéro décès et guéri et 108 personnes sous traitement.

