Coronavirus : Quels sont ces pays africains confinés ou sous couvre-feu ?

L’Afrique fait face à une forte croissance du nombre de contamination au covid-19 ces derniers jours. Pour répondre à la menace, le continent multiplie les mesures pour essayer de minimiser les pertes. Confinement, état d’urgence ou couvre-feu, qui sont les Etats concernés ?

Plus de 10000 cas de contamination ont été officiellement déclarés à ce jour, selon les chiffres du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine. Parmi ces cas, il faut noter plus de 200 cas de décès. Ces statistiques poussent les différents Etats à durcir les mesures. Sur la carte ci-dessous, les différentes mesures coercitives prises par certains Etats pour limiter les risques de propagation de la maladie.