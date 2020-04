Coronavirus : les membres du gouvernement reversent leur salaire du mois de mars à la lutte

Les membres du gouvernement du Tchad dans un geste symbolique et solidaire ont décidé de reverser leur salaire du mois de mars à la lutte contre le Covidf-19 et à l’armée nationale. La remise s’est fait ce jour du 9 avril à la Cellule de veille et à l’armée, dans les locaux présidence de la république en présence du Chef d’État-major adjoint de l’armée.

15 millions pour l’armée, 15 millions pour le Covid-19

Ce don est d’une valeur globale de 30 millions répartie en 2, 15 millions pour la lutte contre le covid-19 et 15 millions aux forces de défenses et de sécurité.

C’est la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mahamat Nour qui s’est fait la porte-parole de ses collègues ministres et a remis aux ayants droit ce don.