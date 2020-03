Les ministres de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation et son collègue de l’éducation nationale viennent d’annoncer dans un communiqué conjoint la suspension des cours dans tous les établissements scolaires et universitaires jusqu’à nouvel ordre.

Il faut rappeler que le gouvernement tchadien a annoncé ce 19 mars qu’il a enregistré un premier cas de coronavirus. C’est un Marocain venu de Douala au Cameroun.