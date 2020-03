Coronavirus : le Tchad se dote d’un Call centre aux normes technologiques

Le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Khayal et ses collègues de la Communication, Oumar Yaya Hissein, et des Nouvelles technologies de l’informatiins et de la communication, Idriss Saleh Bachar, ont visité ce lundi le Call centre dédié à la lutte contre le coronavirus.

Un service de veille et de réception d’appels est assuré 24/24. Pour les renseignements un protocole de questionnaires est mis en place avec trois équipes techniques notamment de suivi, d’investigation et de prise en charge.

Le ministre des Postes et des Nouvelles technologies de l’information et de la communication, Idriss Saleh Bachar, informe que ce centre compte actuellement 12 postes et va fonctionner 24/24 avec des rotations. En plus du centre, la sensibilisation se fait à travers les SMS grâce à un partenariat avec les sociétés de téléphonie mobile. Il y a également une application développée par les jeunes de WenakLabs pour fournir les informations en temps réel sur la pandémie à la population.

Une page web a été développée par l’Adetic pour les consultations préliminaires. Les données recueillies sont transmises au services du ministère de la santé pour la suite à donner.

Selon le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Khayal, le centre est équipé des matériels aux normes technologiques les plus modernes. Pour lui, toutes les questions posées par la population au personnel du Centre d’appel trouveraient des réponses. Le ministre en charge de la communication, Oumar Yaya Hissein, pour sa part a relevé que la lutte contre le Covid-19 doit mobiliser toutes les couches de la population. Dans ce sens, il a appelé les médias à a compagner le gouvernement à travers la sensibilisation pour le respect des consignes sanitaires.