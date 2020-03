Coronavirus: le Tchad enregistre désormais 7 cas

Les autorités médicales tchadiennes viennent de confirmer deux autres cas en plus des cinq précédemment enregistrés, annonce le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet ce lundi.

Parmi les nouveaux cas testés positifs il y a un Tchadien, âgé de 43 ans arrivé à N’Djaména le 20 mars dernier en provenance de Douala via Toubouro – Kouteré -Moundou – Kélo – Bongor à bord d’un bus de transport en commun; le second est de nationalité suisse, âgé de 54 ans en provenance de Bruxelles via Paris – Addis-Abeba.

Le Gouvernement informe la population que la prise en charge médicale de ces deux patients révèle un état de santé stable.