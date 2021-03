Coronavirus : le nombre de cas confirmés approche des 3,89 millions en Afrique

SANTE – Le nombre de cas confirmés de Covid-19 sur le continent africain est monté à 3 888 006 en date du 28 février, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies.

D’après le tableau de bord de l’agence continentale, le bilan de la pandémie sur le continent s’élevait dimanche midi à 103.485 décès. Le CDC Afrique a également précisé que 3.461.553 personnes qui avaient contracté le COVID-19 s’étaient rétablies à ce jour.

La région d’Afrique australe est la plus touchée par le COVID-19 en nombre de cas positifs, suivie par l’Afrique du Nord. Les pays les plus gravement touchés du continent en nombre de cas positifs sont l’Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l’Egypte et l’Ethiopie.

L’Afrique du Sud déplore également le plus lourd bilan avec 49.941 décès liés au nouveau coronavirus à ce jour.

Selon le CDC Afrique, l’Egypte et le Maroc, en Afrique du Nord, se classent deuxième et troisième en nombre de décès liés au COVID-19 avec respectivement 10.639 et 8.615 décès.

Avec Xinhua