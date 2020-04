Coronavirus : le ministre des Finances apporte des précisions sur l’engagement du gouvernement

Le ministre des Finances et du Budget, Hamid Tahir Nguilin a animé une conférence de presse ce samedi. Il a apporté des précisions sur le message à la nation du Président de la République, Idriss Deby Itno, et a fait le point de la situation économique et financière du Tchad.

Depuis son apparition, la pandémie du Covid-19 a provoqué une perturbation des échanges mondiaux et a créé une psychose au sein des populations. Le gouvernement tchadien a pris plusieurs mesures pour contrer la propagation de la maladie. Le chef du département des Finances s’est entretenu avec les journalistes nationaux et internationaux ce 25 avril dans le but d’apporter des éclaircissements sur les différents points d’engagements du gouvernement et énumérer les efforts entrepris depuis le début du Coronavirus.

Hamid Tahir Nguilin a relevé que les agents de l’État travaillent d’arrache-pied pour accomplir les engagements du chef de l’État. Des instructions ont été données aux différents ministères pour prendre des mesures concrètes en faveur des couches vulnérables, des operateurs économiques, des jeunes etc. Le ministre des Finances rassure que la mesure de réduction des 50% sur les taxes pour tous les operateurs économiques de tous les secteurs sera appliquée.

Un paiement des capital-décès est prévue d’ici la semaine prochaine. 1 644 bénéficiaires percevront les gains ainsi que 3000 retraités environ. Les listes seront publiées partout.

Le ministre des Finances et du Budget annonce aussi le lancement d’un fonds de 15 Milliards destiné à l’entrepreneuriat des jeunes dès la première semaine du mois de mai.