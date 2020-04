Coronavirus : le HCR assiste les étudiants tchadiens confinés à Koutéré

Dans le cadre de la réponse à la pandémie de COVID-19, le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a assisté 647 étudiants tchadiens.

152 femmes et 495 hommes, pour la plupart des étudiants venus du Cameroun et confinés à Koutéré, ville tchadienne, frontalière avec le Cameroun dans le département des Monts de Lam on été assistés par le HCR. Les articles non alimentaires distribués le 30 mars 2020 sont composés de couvertures, savons, moustiquaires, jerrycans et de bâche. Cette assistance du HCR s’inscrit dans le cadre de sa contribution au Plan de Contingence mis en place par le gouvernement de la République du Tchad face au COVID-19.

« Notre priorité absolue dans le cadre de cette crise du Covid-19 est de soutenir les efforts de préparation et de réponse du Gouvernement de la République du Tchad partout où cela est nécessaire, pour les réfugiés et les Tchadiens ». Représentant Assistant du HCR en charge des Operations, M. Cesar Tshilombo

Depuis le début de cette crise sanitaire, l’implication du HCR et son soutien sans cesse à la mise en œuvre du Plan de de Contingence ont-ils été fortement salués par le gouvernement lors des réunions de la Cellule de Veille et de Sécurité Sanitaire.

Parmi les mesures prises par le HCR, on peut citer : le renforcement des systèmes et services de santé ainsi que des infrastructures liées à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, notamment par la distribution de savon et l’amélioration de l’accès à l’eau ; la distribution de matériels d’abris, ainsi que des articles de première nécessité.

Il faut aussi ajouter à ces mesures, les prestations de conseils et d’informations pratiques concernant les mesures de prévention ; le renforcement du suivi et des mesures visant à garantir le respect des droits des personnes déracinées.