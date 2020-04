Coronavirus : le gouvernement prend en charge les factures d’eau pour 6 mois et d’électricité pour 3 mois

Le président de la République, Idriss Déby Itno, vient de s’adresser à la nation tchadienne ce mardi 14 avril à travers une déclaration diffusée dans les médias publics. Il a répondu à la plus grande attente de la population, la prise en charge de l’eau et de l’électricité.

Dans son adresse à la nation de ce 14 avril, le président de la République, Idriss Déby Itno a annoncé la prise en charge des factures d’eau et d’électricité respectivement pour six et trois mois.

“La prise en charge par l’Etat de toutes les consommations d’eau facturées par la Société Tchadienne des Eaux ou les Comités de Gestion aux ménages sur toute l’entendue du territoire pendant six (06) mois, à compter du 1er avril 2020, y compris aux bornes fontaines publiques;”

“La prise en charge par l’Etat des factures d’électricité de la Société Nationale d’Electricité pour les usages domestiques de la tranche sociale pendant trois (03) mois, y compris les abonnés en prépaiement;”

Au début de cette pandémie, les Tchadiens à travers les réseaux sociaux se sont prononcés surtout en ce qui concerne l’électricité pour que l’État prenne en charge. Depuis le retour du président Déby du lac des annonces salutaires sont constatés par la population.