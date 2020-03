Coronavirus: l’ADC demande au gouvernement d’utiliser tous les moyens légaux pour faire respecter les mesures préventives.

Suite à l’évolution de la pandémie du Coronavirus dans le monde et au Tchad, l’Association pour la défense des droits des consommateurs (ADC) félicite le Gouvernement pour les mesures déjà prises et exprime ses inquiétudes par rapport à la gestion d’une éventuelle phase d’épidémie dans notre pays.

C’est pourquoi, Tout en saluant d’une part, la déclaration à la Nation du Chef de l’Etat du 23 Mars 2020 et les mesures gouvernementales prises contre cette pandémie et d’autre part, rappelant la gravité de la situation, l’ADC lance un appel citoyen et vibrant à la population. Il s’agit :

D’observer strictement les consignes en matière d’hygiène édictées par le Ministère de la santé publique notamment, bien se laver régulièrement les mains avec du savon ou utiliser le gel désinfectant, de se saluer sans se serrer la main etc ; D’éviter les regroupements notamment lors des funérailles, des cérémonies de mariage, de baptême etc ; De limiter les déplacements à l’intérieur des villes et entre des villes, et ne le faire qu’en cas de stricte nécessité ; De respecter scrupuleusement le nombre de passagers dans les transports en commun ; De ne pas banaliser les risques liés à une propagation possible de cette pandémie ; D’éviter d’utiliser le même récipient lors de la consommation d’eau et de nourriture ; Et surtout de ne pas céder à la panique semée à travers les réseaux sociaux par des personnes mal intentionnées.

Enfin, l’ADC demande au Gouvernement :

De renforcer la protection du personnel de santé et des forces de l’ordre et de l’ensemble de la population.

D’utiliser tous les moyens légaux pour faire respecter les mesures préventives.

Il vaut mieux prévenir que guérir. Sauvons notre vie et celle des autres.